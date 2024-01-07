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Düzenlemeden yararlanamayan vatandaşlar erken emeklilik şartlarını sorgulamaya başladı. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlar kademeli emeklilik fırsatından yararlanabilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile birlikte 3 milyonu aşkın kişi erken emeklilik fırsatından yararlanmış oldu. Gözler ise EYT kapsamı dışında kalanlara çevrildi.

2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR DİKKAT!

EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.

KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.

Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. İşte sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları: SSK'lı kadınlar erken emeklilik şartları neler? 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü. SSK'lı erkekler erken emeklilik şartları neler? 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü. BAĞKUR'lu erkekler erken emeklilik prim gün sayısı kaç? BAĞ-KUR'lu erkekler emekli olmak için 9000 prim günü şartını yerine getirmesi gerekiyor. Prim eşitleme düzenlemesi ile 9000 prim gün sayısı 7200 güne düşecek.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLECEKLER?

Sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları şu şekilde: 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6 bin 250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6 bin 250 pirim gün şartı aranacak.

2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6 bin 325 pirim gün şartı aranacak. 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6 bin 250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6 bin 250 pirim gün şartı aranacak.