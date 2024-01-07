Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bozok Üniversitesinin final sınav döneminin başlamasıyla, Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde geç saatlere kadar ders çalışan öğrencileri Yozgat Kızılay Şubesi yalnız bırakmayarak gün boyunca şube mobil ikram aracıyla 500 kişilik çay ve kahve ikram edildi. Açıklamalarda bulunan Genç Kızılay Yozgat İl Başkanı Mustafa Aydın, dağıtımlara üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi olduğunu söyledi. Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Yozgat gönüllüleri olarak öğrencilere olabildiğince destek olmaya çalıştıklarını belirten Aydın, “Özellikle sınav haftalarında öğrenci kardeşlerimiz derslerine odaklanıyorlar, biz de ‘Onlar dersten başka bir şey düşünmesin, hem de Yozgat’ın soğuğunda üşümesinler’ dedik ve hizmet araçlarımızı öğrencilerimizin emrine sunduk. Şu an mobil ikram aracımızda öğrenci kardeşlerimiz için 500 kişilik çay ve kahve dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ KIZILAY’A KARŞI OLDUKÇA DUYARLILAR"

Bozok Üniversitesinde 842 Genç Kızılay gönüllüsü olduğunu ve düzenledikleri organizasyonlarla öğrencilerle daha fazla bir araya gelmeyi amaçladıklarını belirten Aydın, “Final döneminde öğrencilerimize kahve ve çay ikramında bulunuyoruz. Bu organizasyonu hayırsever bağışçılarımız ve Genç Kızılay teşkilatımız organize etti. Bu organizasyonlarımız vize ve final haftalarında devam edecek. Üniversiteli arkadaşlarımıza Kızılay’a ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bozok Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Buğra Ekici ise, “Sınav haftasından geçiyoruz, ders çalışırken Yozgat’ın soğuk havasında kütüphaneden çok dışarı çıkamıyoruz. Bu soğuk havada gelip içimizi ısıtan, bizi yalnız bırakmayan Genç Kızılay gönüllülerine ve şubesine çok teşekkür ederim. İyi ki varlar” açıklamalarında bulundu.