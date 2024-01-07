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Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, çeşitli konularda görüşmeler yapmak üzere Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan Cevizbağı Organik Çiftliğini ziyaret etti.

Dekan Yakupoğlu’na bu ziyarette YOBÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Aktaş ve Müdür Yardımcısı Dr. Gürkan Sezmiş eşlik etti.

Ziyaret heyetini karşılayan Cevizbağı Organik Çiftliği sahibi Özcan Kulaksız, önce çiftliğin kuruluşu ve çiftlikteki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sonrasında ekoturizm, YOBÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerinin çiftliği teknik gezi kapsamında ziyareti, bir kariyer günü kapsamında Özcan Kulaksız’ın Ziraat Fakültesi öğrencileri ile buluşturulması ve farklı işbirlikleri konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret ekibi çiftlikte saha gözlemleri yaparak programını tamamladı.