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İŞKUR, iş arayanlara sevindirici bir haberle geliyor. Yayınlanan duyuruya göre, özel sektör firmaları ve kurumlar için toplamda bin 100 büro personeli alımı gerçekleştirilecek. İşte 2024 İŞKUR personel alımının detayları ve başvuru şartları...,

Son günlerde duyurulan habere göre, İŞKUR tarafından yapılan ilanda farklı illerdeki özel ve şirket kurumlarına bin 100 büro personeli alınacağı belirtildi. Bu alımlarda KPSS ve sınav şartı aranmamakla birlikte, en önemli kriter 18 yaşından büyük olmak.

Başvuruları değerlendirecek olan firmalar adaylardan aşağıdaki şartları taşımalarını bekliyor:

T.C vatandaşı olmak,

Güvenlik ve arşiv soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

Görevini yerine getirmesine engel devamlı bir sağlık sorunu bulunmamalı,

Minimum lise mezunu olmak,

Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, analitik düşünceye sahip ve analiz gücü gelişmiş olmak.

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir. Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri şehir ya da ilçedeki iş ilanlarını görüntüleyerek kendilerine en uygun işe başvuruda bulunabilirler. İş arayanlara verilen bu fırsatla iş bulma sürecini daha kolay ve erişilebilir hale getirmek hedefleniyor.