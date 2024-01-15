Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamında yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım yardımı ve sosyal ekonomik destek ödemelerinde önemli bir artışın müjdesini verdi. Göktaş, ocak ayındaki memur maaş katsayısı düzenlemesinin ardından sosyal hizmet modellerinde ücret düzenlemesine gidildiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı"nda geniş kapsamlı sosyal hizmet ve yardımları hedeflediklerini belirterek, yeni düzenlemelerle toplumun ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelere yönelik desteklerin artırıldığını vurgulayan Göktaş, yaşlı aylığının 2,348 TL'den 3,504 TL'ye yükseltileceğini açıkladı.

Ayrıca, yüzde 40-69 arasında engelli oranına sahip vatandaşların aylıklarının 1,874 TL'den 2,797 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylıklarının ise 2,811 TL'den 4,196 TL'ye çıkarılacağını dile getiren Göktaş, 18 yaş altı engelli yakınına ödenen engelli yakını aylığının da 1,874 TL'den 2,797 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

Bakan Göktaş, sosyal hizmet modelleri ve destek alanlarını geliştirme çabalarının devam edeceğini ve toplumun karşılaşabileceği yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye odaklanacaklarını belirtti.