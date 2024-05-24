Yozgat’ta araç sahiplerini ya da araç alacakları yakından ilgilendiren yeni karar açıklandı. 7 Temmuz’dan önce harekete geçmek gerekiyor.

Otomobil almak isteyen Yozgatlılar için sevindirici bir haber var. Yakın zamanda, indirimli araçlar temin edilebilecek.

Sektör uzmanları, Temmuz ayından itibaren belirli özelliklere sahip olmayan araçların satışının yasaklanacağını ve bazı standartların zorunlu hale geleceğini öngörüyor.

Avrupa Birliği standartlarına uygun olan ve Avrupa mevzuatına uyumlu olan araçların trafiğe çıkmasını teşvik etmek amacıyla Bakanlık tarafından yeni bir karar alındı ve bu kararın uygulanacağı tarih olarak 7 Temmuz belirlendi.

Güvenlik önlemleri ve gerekli teknolojileri taşımayan sıfır kilometre araçların satışı durdurulacak. Bu durum, araç almak isteyenler için bir fırsat oluşturuyor.

Otomobil satışı yapan bayiler, 7 Temmuz'u göz önünde bulundurarak stoklarını azaltmaya başladılar. Bu da ardı ardına gelen indirimlerin başlamasına neden oldu.

Otomobil markaları, stoklarını azaltmak için çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladılar. Otomobil fiyatlarında 300 bin TL'ye kadar düşüş yaşanması dikkat çekici.

Fiyatlar düşmeye devam ediyor. Temmuz öncesi satışları artırmak isteyen bayiler, araç almak isteyenler için indirimli fiyatlar ve kampanyalar sunuyorlar.

Fiyatlarda %20'ye kadar düşüşler yaşanıyor ve bazı firmalar nakit alımlarda indirim, bazıları ise kredi faizlerinde indirim veya takas imkanı sunuyorlar.

7 Temmuz'dan sonra belirli güvenlik donanımlarını taşımayan araçların satışı durdurulacak. Bu donanımlar şunlardır:

Kaza veri kaydedicisi

Acil durum frenleme sistemi

Sürücü yorgunluk algılama sistemi

Geri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörü

Ani frende otomatik yanan flaşörler

Alkol kilidi hazırlığı

Akıllı hız yardımı ve trafik işareti algılama sistemi ile hız sabitleme

Şerit takip asistanı

Önden çarpmada yaya koruması için 'safety glass' özellikli ön cam

Büyük araçlarda kör nokta belirleme teknolojisi, çarpışmaları önlemek için uyarılar ve lastik basıncı izleme sistemi

Erken davrananlar, kampanyalı fiyatlardan yararlanarak araç sahibi olabilirler. Ancak 7 Temmuz'dan sonra araç almak isteyenler için durum daha zor olabilir. Bu nedenle, fiyatlar yükselmeden önce almak için en doğru zamanın şimdi olduğu belirtiliyor.