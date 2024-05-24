Miras ve tapu işlemlerinde yeni düzenleme geldi. Artık işlemler o şart olmadan yapılabilecek. Detaylar haberimizde:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, miras ve tapu işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeye gidiyor. Artık işlemler belirli bir şart olmadan yapılabilecek.

Tapu işlemlerini daha pratik hale getirecek olan "Türkiye Tapu" uygulaması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılının sonunda kullanıma sunulacak. Bu yenilikçi uygulama, tapu işlemlerinin mekandan bağımsız olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesini hedefliyor.

ELEKTRONİK ORTAMDA TAPU İŞLEMLERİ

Fiziksel süreçler yerini elektronik işlemlere bırakacak. "Türkiye Tapu" uygulaması sayesinde tapu işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek, böylece evrak işleri tarihe karışacak. e-Devlet üzerinden de erişilebilen bu sistemle her tür evrak işlemi yapılabiliyor ve günlük işlem sayısı 200 bine ulaşmış durumda.

Vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan tapu işlemlerini güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması da devreye alındı. Bu uygulama, kullanıcıların tapu işlemlerini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor.

TAPU İŞLEM SÜREÇLERİNDE HIZ VE KOLAYLIK

"Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye girmesiyle birlikte, personelin çevrimiçi işlemleriyle tapu işlemleri çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. Ayrıca, 1 Temmuz'dan itibaren tapu satış işlemleri noterlikler aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.