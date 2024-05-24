İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan arazi kontrollerinde ilçe genelinde buğday ekili arazilerde sarı hap hastalığının özellikle öncesinde bu hastalığa karşı etkili zirai mücadele ilaçları ile ilaçlama yapılmamış tarlalarda başladığı, bazı tarlalarda hastalığın ilerlediği ve üst yapraklar ile bayrak yaprağa bulaştığı gözlemlendiği açıklandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre hava şartlarının önümüzdeki günlerde hastalığın bulaşık olduğu tarlalarda hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacak şekilde seyredeceği düşünülmektedir. Hastalığın bulaşık olduğu tarlalarda mücadele edilmediği takdirde yüzde 50’yi bulan oranlarda verim kaybı ile birlikte kalite kayıpları söz konusu olabilmektedir. Daha önceden pas hastalığına etkili olana zirai mücadele ilaçları ile ilaçlanmış tarlalarda ise ilaç etki süresi dikkate alınarak yine arazi kontrollerinin çiftçilerimizce yapılası gerekmekte olup, şayet hastalığını başladığı ve ilerlediği gözlemlediği takdirde ikinci bir ilaçlamaya ihtiyaç duyulacaktır. Çiftçilerimizin gecikmeden buğday tarlalarını kontrol etmeleri ve yapraklarda pas hastalığını görmeleri durumunda ürünlerinin zarar görememesi için hastalığa karşı etkili bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerekmektedir. İlaçlamanın yağışlardan en az 4 saat önce yapılması ilacın etkinliğini arttırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

SARI PAS HASTALIĞI NEDİR?

Pasların en erken görülenidir. Türkiye’de buğdayın en önemli pas hastalığıdır. Buğdayın sap, başak ve yapraklarında görülebilirse de asıl yeri yapraklardır. Yaprağın üst yüzeyinde makine dikişi gibi sarı püstüller oluşturur. Bu püstüllerin dizilişi bir çizgiyi andırdığı için bu pasa Çizgi Pası da denilir. Yüksek nem veya yağış hastalığın oluşmasını tetikler. Hastalığın oluşması için optimum sıcaklık 10-15 derecedir.

MÜCADELESİ

Mücadelesinde sık ekimden kaçınılması, zamanında yabancı ot ve ara konukçu mücadelesi yapılması, tarlaya normalin üzerinde azotlu gübre verilmemesi, dayanıklı çeşit kullanılması ve hastalığın her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ve hassas çeşitlerde belirtiler başlarsa yeşil aksam ilaçlaması yapılması önerilmektedir.