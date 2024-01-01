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Ev sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi ve artık bu düzenlemeye uymayanlar ciddi cezalara maruz kalacak.

Airbnb'ye yönelik yapılan düzenlemelerle birlikte turizm amaçlı konut kiralamalarında kayıt dışılığı önlemek adına önemli adımlar atıldı. Konutların turizm amaçlı kiralanması için izin belgesi alınması zorunlu hale getirildi.

Bu düzenlemeye uymayan ev sahipleri her bir konut için 100 bin lira idari para cezası ödemek zorunda kalacak. İzin belgesi almak için ise 15 günlük bir süre tanınacak. Belirtilen süre içinde izin belgesini almayan ve kiraya vermeye devam edenler ise 500 bin lira idari para cezasıyla karşılaşacak.

Ayrıca, günlük kiralık evlerde komşuların muvafakatnamesi zorunlu hale getirildi. Bir apartman sakininin bile itirazı durumunda günlük kiralama gerçekleştirilemeyecek.

Emlak sektörü temsilcileri, Bakanlık denetimleri sonrasında kaçak ev ilanlarına sıkı bir şekilde müdahale edildiğini belirtti. Bu düzenleme ile birlikte yasal olarak devam eden günlük kiralık ev sayısının 7-8 binlere kadar düşmesi öngörülüyor.

Airbnb, kısa süreli konaklama arayanlar ile evini kiraya vermek isteyenleri bir araya getiren bir platform olarak bilinir. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte bu alanda daha sıkı denetimler ve kurallar getirilerek, kayıt dışı faaliyetlere karşı önlemler alınmış oldu.