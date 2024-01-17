Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı Dünya Su Günü yarışma başvuruları başladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, her yılın 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştı.

Konu ile alakalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Dünya Su Günü her yıl farklı konu başlıkları altında kutlanmakta olup, 2024 yılı için konu başlığı ‘Barış İçin Sudan Faydalanmak’ olarak belirlenmiştir. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle konunun öneminin genç nesillere benimsetilerek, bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususların çeşitli faaliyetlerle işlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir illerindeki ortaokulların 7. ve 8. sınıfları arasında ‘Barış İçin Sudan Faydalanmak’ konulu ‘Resim ve Kompozisyon Yarışması’ düzenlenecek olup; öğrencilerin hazırladıkları resim ve kompozisyon çalışmalarının tümü, ekte bulunan ‘Başvuru Formu’, ‘Veli İzin Belgesi’ ve ‘Açık Rıza Onayı’ doldurulmuş ve şartnamelerdeki katılım şartları ile diğer hususlar dikkate alınarak, Bölge Müdürlüğümüz Seçici Kurulu tarafından değerlendirilmesi için okul idaresi tarafından 09 Şubat 2024 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İsteyen herkesin katılabileceği ‘Barış İçin Sudan Faydalanmak’ konulu ‘Afiş ve Fotoğraf Yarışması’ düzenlendiğini. Yarışma koşulları ekte gönderilmiş olup, yarışmaya katılacak eserlerin 16 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar ‘Katılım Formu ve Taahhütname’, ‘Muvafakatname’yi doldurarak imzalı şekilde eserleri ile birlikte [email protected] adresine bağlantıya sahip olan herkes ibaresi seçilerek Google Drive ile e-mail göndermesi gerekmektiğini. Kargo ve elden teslim başvuruların değerlendirmeye alınmayacağının altı çizildi.