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Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve Entegre Tesisinde 17. Kampanyanın sona ermesi dolayısı ile kampanya kapanış toplantısı düzenlendi.

Toplantıda kampanya süreci değerlendirilirken, işletme bölümünde görev yapan mühendis ve ustabaşıları, tesis ekipmanları noktasında ortaya koydukları üzerinde sinevizyon eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinin son derece başarılı bir kampanya sürecini geride bırakmanın yanı sıra yerlileştirme noktasında da örnek bir çalışma sergilediğine dikkati çeken Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda Başkan Akay, şu görüşlere yer verdi:

‘BAŞARILI BİR KAMPANYA GERİDE KALDI'

Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde 17. Kampanyayı çok şükür kazasız belasız güzel bir şekilde bitirdik, hepinizin ellerine gönüllerine sağlık. Allah razı olsun gözümüz arkada değil. Sizlerin sayesinde bu fabrikanın emin ellerde olduğunu bir kere daha gördük anladık. Onun için de gönül huzuru içerisindeyim. 17. Kampanya dönemimizi geride bıraktık. Kampanyada görev alan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kazasız belasız bereketli nice kampanyalar diliyorum.”