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Başkan Yalçın, “Yeni yapılaşmalarla birlikte Akdağmadeni’nin hızla büyüyen mahallelerinden biri olan Seyrantepe Mahallesi’nde belediye tarafından vatandaşların sosyal alan ihtiyacını karşılayarak bölge geneline ve ilçeye hizmet verecek” dedi.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Özellikle çocukların ve gençlerin yeni uğrak mekanı haline gelecek projede yapım çalışmaları başladığını belirtti.

Başkan Yalçın, Akdağmadeni’nin gelişimine değer kazandıracak ve sportif anlamda yepyeni bir cazibe merkezi olacak "100. Yıl Spor Kompleksi” projesi 6 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek bünyesinde; Tenis Kortu, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası, Dinlenme Alanları, Kafeterya ve Sosyal Tesis ile Çocuk Oyun Parkı yer alacağını söyledi.

Sosyal alan olarak Akdağmadeni’ne ve bölgeye değer katacak proje hakkında açıklamada bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca ‘iki günü denk olan ziyandadır’ emrine mûti olarak, gecemizi gündüzümüze katarak ilçemize hizmet ettik. Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde projeler geliştirerek bu güne kadar Akdağmadeni’nde birçok önemli çalışmayı halkımızın desteğiyle tamamladık. İnşaat çalışmalarına başladığımız ‘100.yıl spor kompleksi’ projemizde yine farklı konsepti ve özellikle gençlerimizin ilgisini çekecek sosyal donatı alanlarıyla ilçemize değer katacak projelerimizden biri olacaktır. 6 bin 500 metrekare alan üzerine projelendirdiğimiz içerisinde Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol sahaları, düzenli ve modern görünümüyle Kafeterya ve Sosyal Tesis, Çocuk oyun parkı ve Peyzaj çalışmalarıyla da adeta bir yaşam merkezi kimliği kazandıracağımız tesisimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Akdağmadeni’ne hayırlı uğurlu olsun” dedi.