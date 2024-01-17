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Yozgat İl Müftülüğü organizesinde öğrencilere yönelik “Ara Dönem Kampı” başvuruları başladı.

12-17 yaş erkek öğrencilere yönelik gençlik kampı 29-30-31 Ocak 2024 tarihinde başlarken kız öğrencilerine yönelik ise 22-23-24 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

Erkek öğrenciler için “Ara Dönem Kampı” başvuruları 26 Ocak 2024 tarihinde, kız öğrenciler için 22 Ocak 2024 tarihine kadar öğrenci velileri ile birlikte Yozgat İl Müftülüğüne başvuru yapabilecek.

“Ara Dönem Kampı” içerisinde Sinema, Oyunlar, Çay Saati, El Becerileri Kitap Okuma, Yarışma, Eğlence ve Manevi Danışmanlık üzerine etkinlikler düzenlenecek.