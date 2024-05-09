Meteoroloji son hava tahmin raporunu duyurdu. Cuma gününe dair açıklamalara göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar neredeyse ülke genelinde etkili olacak. Bazı bölgelerde yağışlarla birlikte sıcaklıklar 5 derece kadar düşecek. İşte Yozgat dahil tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor.

RÜZGÂR

Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgârlar esmesi öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi:

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İşte bazı şehirlerin hava durumu tahminleri:

Yozgat: Az bulutlu, 19°C

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 23°C

Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 25°C

Konya: Parçalı ve az bulutlu, 22°C