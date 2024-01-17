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Gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve Göç İdaresi Yozgat İl Müdürü Vedat Aslan katıldı.

81 İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

GÖÇ KONUSU KÜRESEL BİR MESELE

Göç kavramının küresel bir mesele olduğunu ve sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın gündeminde ilk sırada yer aldığını kaydeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün hazırladığı raporlara göre dünya genelinde yaklaşık 300 milyon göçmen bulunuyor. Her yıl milyonlarca insan; sonu gelmeyen savaşlar, yoksulluk, baskı, terör, ekonomi ve iklim değişikliği gibi sorunlar nedeniyle doğdukları topraklardan ayrılmak zorunda kalıyor” dedi.

“YENİ TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Göçmen nüfusunun dünya genelinde sürekli artan bir grafik içerisinde yer aldığını dile getiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin de jeopolitik konumu itibariyle uluslararası göç yollarının üzerinde bulunduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti: “22 yılda gerçekleştirdiğimiz sosyo-ekonomik atılımlar ülkemizi ‘göçe hedef ülke’ noktasına taşıdı. Bu etkenler, göç yönetimi anlayışımızda kilit rol oynuyor. Peki biz ülke olarak ne yapıyoruz? Sizlerin de gayretli çalışmalarıyla, göçü her yönüyle yönetebilmek için yeni stratejiler belirleyip, yeni tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı; medeniyet değerlerimiz doğrultusunda, insanı merkeze alan, aynı zamanda kamu düzeni ve güvenliğimizi azami oranda gözeten bir anlayışla sürdürüyoruz.”

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Konuşmasında Türkiye’de yer alan düzenli göçmen sayıları ile ilgili bilgiler veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ülkemizde 3 milyon 199 bin 927’u geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 108 bin 911’i ikamet izniyle kalanlar ve 257 bin 911’i uluslararası koruma kapsamında bulunanlar olmak üzere; toplam 4 milyon 566 bin 749 yabancı, düzenli göç kapsamında bulunuyor. Göç politikalarımız kapsamında bir taraftan yasal olarak ülkemizde bulunan yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürütürken, diğer yandan da düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yürütülen tüm çalışmalarda ülke menfaatlerini hedefleyerek ikili ve bölgesel uluslararası temaslara büyük önem verdiklerinin altını çizen İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Ülkemizdeki ve bölgemizdeki düzensiz göçe yönelik çekim etkisini en aza indirerek, ülkemizi düzensiz göç rotası olmaktan çıkarmak için ilgili tüm ülkelerle temas halindeyiz. Düzensiz göçe karşı hayata geçirdiğimiz sıkı tedbirlerle, düzensiz göç rotalarının değişmeye başladığı görüyoruz. Hamdolsun, ülkemize yönelik düzensiz göçte kayda değer azalmalar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

FİZİKİ VE TEKNOLOJİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTMAYA DEVAM EDECEK

Düzensiz göçle mücadelede temel stratejilerini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti: “Düzensiz göçle mücadelemizdeki temel stratejimiz; sorunun kaynak ülkelerde çözümü, etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içinde etkin tespit ve yakalama ile hukuki temelde kalarak hızlı işleyen sınır dışı süreçlerinin tesisi olarak dört aşamadan oluşuyor. Düzensiz göçle mücadelemizin en önemli adımlarından biri olarak entegre sınır yönetimini görüyoruz. Bu amaçla geçen yıl, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü Göç İdaresi Başkanlığına bağlandı. Etkin sınır güvenlik tedbirleriyle, sınırlarımızın büyük bir bölümünde fiziki ve teknolojik güvenlik önlemlerini artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. Hedefimiz; Türkiye’yi düzensiz göçe hedef olma ve transit ülke olmaktan çıkarmaktır. Güvenlik duvarı, aydınlatma sistemi, termal kamera, elekto-optik kule gibi teknolojik ve fiziki tedbirlere ek olarak, Millî Savunma Bakanlığımızın sınırlarda uyguladığı yoğun bir baskı var. Sınır hattı gerisin de Emniyet Genel Müdürlüğümüzle Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı birliklerin çabaları başarılı sonuçlar veriyor.”

TEDBİRLERDEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK

2023 yılında 223 bin 856 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmesini engellediklerini belirten Bakan Ali Yerlikaya, “Bu tedbirlerden asla ama asla taviz vermeyeceğiz. Aldığımız sonuçlar ortada. Bu başarıyı katlayarak hep birlikte devam ettireceğiz. Sınır yönetimi konusunda sizlerden beklentimiz, düzensiz göçmen geçişlerinin yoğun olduğu noktaların hassas şekilde tespitinin yapılmasıdır. Bu noktalara ilişkin önlemler, Göç İdaresi Başkanlığımız ve diğer ilgili birimlerle koordineli şekilde araştırılmalı ve takip edilmelidir. Sizlerin de bildiği gibi, yoğun düzensiz göç baskısıyla mücadelede, sınır dışı edilen düzensiz göçmen oranlarının artırılması büyük önem taşıyor. Her ilimizin bu hususta azami gayreti göstereceğine olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

10 BİN 482 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Sınır dışı süreçlerinde kritik önem arz eden Geri Gönderme Merkezi kapasitesinin 18 bine yaklaşmış olduğunu ifade eden ve sınır dışı oranlarındaki artışta ciddi bir faktör olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Başta, Geri Gönderme Merkezi bulunan illerimiz olmak üzere, düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen faaliyetlerde gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir ivme yakaladık. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik artan baskı sonucunda 2023 yılında, kolluk birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonlarda 10 bin 482 göçmen kaçakçısı yakalandı” dedi.

“MOBİL GÖÇ NOKTASI SAYIMIZI 162’YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin, yakalanan düzensiz göçmenler üzerinden yapacağı araştırmaların çok önemli olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti: “Göçmen kaçakçılığına ilişkin elde edilecek veriler organizatörlerin çökertilmesinde önemli rol oynuyor. Yürütülen diğer faaliyetlerin yanı sıra, düzensiz göçle daha etkin bir mücadele sergileyebilmek amacıyla, 19 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla İstanbul’da saha operasyonlarına yeni bir boyut kazandırdık. Bu çerçevede, İstanbul’da uygulamaya konan Mobil Göç Araçları sayesinde, yabancıların ülke içindeki hareketliliği; bu hareketliliğin yasal olup olmadığı yakından takip edilmeye başlandı. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla, 30 büyükşehrimizde 97 mobil göç noktası aktif şekilde hizmet veriyor. Bu ay içinde inşallah mobil göç noktası sayımızı 162’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Düzensiz göçle mücadele kapsamında büyük bir hareket kabiliyeti kazandıran bu uygulamayla, İllerimizdeki düzensiz göçmen hareketliliğinin ciddi şekilde azalma eğilimine girdiği gözlemliyoruz. 11 Ocak 2024 tarihi itibarıyla; bu mobil göç noktalarında 201 bin 108 yabancının bilgileri sorgulandı. Bunlardan düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 52 bin 854’ü hakkında sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınarak ülkemizden çıkışları yapılmak üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.”

“GÖKSEM” ÖN KABUL VE SEVK MERKEZİ KURULACAK

Konuşmasına il müdürlerine hitaben devam eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, il müdürlerinden beklentilerini şu şekilde ifade etti: “Beklentimiz, mobil göç noktalarının etkin şekilde kullanarak, ülkemizdeki düzensiz göçmenlerin en hızlı şekilde tespit edilmesini sağlamanızdır. Sonrasında ise sınır dışı süreçlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmeye devam edilmesidir. Şu noktanın altını özellikle çizmek isterim. Mobil göç noktaları üzerinden yürüttüğümüz çalışmalar elbette çok önemli. Fakat, ülkemizde herhangi bir amaçla yasal şekilde bulunan ve düzenli göç kapsamında yaşamını sürdüren yabancıları tedirgin edecek bir uygulama asla değildir.”

Yakın zamanda düzensiz göçle mücadelede geliştirilen uygulamalardan birinin de “Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezleri” yani “GÖKSEM” olacağını ifade eden Bakan Ali Yerlikaya, “Bu uygulama ile kolluk birimlerimizce yakalanan düzensiz göçmenlerin idari gözetim altına alınıncaya kadar, UYAP ve kriminal sorguyla sağlık kontrolü gibi işlemlerin tamamlanma sürecinde, ‘düzensiz göçmenlerin nerede barındırılacağı’ gibi önemli bir soruna çözüm getirilmiş olmaktadır. Bu çerçevede 8 Aralık 2023 tarihinde GÖKSEM Bakanlık Genelgemiz, bu alandaki sorunları bir an önce çözüme kavuşturması amacıyla yürürlüğe konuldu. İllerimizde bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması için sayın valilerimizle koordinasyon içinde konunun takipçisi olmanız büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

“GÖÇ İLE İLGİLİ TÜM SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİ OLMANIZI İSTİYORUM”

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, “Göç meselesinin yönetilmesinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştığınızı biliyorum. Sizlerden ayrıca göç alanına ilişkin tüm hususlarda ilinizde gerekli gayret ve hassasiyeti göstermenizi, göç ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi olmanızı, kısacası alanınıza tam olarak hâkim olmanızı istiyorum” dedi.

İlgili tüm kurumlarla iyi bir iletişim ve iş birliği içinde bulunmanın önemine dikkat çeken Bakan Ali Yerlikaya, sözlerine şu şekilde devam etti: “Söylemlerinize dikkat etmeniz, kendi personeliniz ve diğer birimlerle iş birliği ve iletişim içinde bulunmanız çok önemli. Sorumluluk alanınızdaki geri gönderme merkezleri, geçici barınma merkezleri, insan ticareti mağduru sığınma evleri, kabul ve barınma merkezleri gibi birimlerin faaliyetlerini yakından takip etmeniz göç yönetiminin insani boyutu için ayrıca büyük önem taşıyor. Personelinizin eğitimine ve yetiştirilmesine özen göstermeniz, sosyal medya başta olmak üzere diğer iletişim mecralarında kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeniz gerekir. Kurumsal iletişim bütünlüğü de sağlayacaktır.”

Tüm yabancıların parmak izi kayıtları dahil olmak üzere biyometrik verilerinin alınması sürecinin özenle takip edilmesi gerektiğini ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yabancıların güncel durumlarını takip etmek ve düzensiz göçmen durumundakileri tespit etmek amacıyla adres tahkikatları ve veri güncelleme faaliyetlerinin takipçisi olun” sözlerini kullandı.

Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik bürokratik süreçleri azaltmayı önemsediklerini belirten Bakan Sayın Ali Yerlikaya, aynı zamanda öğrencilerin düzensiz göçmen durumuna düşerek mağduriyet yaşamalarının önünü geçilmesi gerektiğini de söyledi. İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, bu çerçevede Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Bakanlığımız arasındaki protokolün gereği olarak, öğrenci ikamet izni işlemlerini üniversitelerle yakın iş birliği içinde yürütmek istediklerini açıkladı.

“İLİNİZİN DİNAMİKLERİNİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUNUZ”

“Düzensiz göçle mücadele konusunda alacağınız önlemlerde, ilinizin dinamiklerini de göz önünde bulundurunuz.” ifadelerini kullanan Bakan Ali Yerlikaya; özellikle vize, ikamet ve çalışma izni süresi biten ve yasal kalma haklarını kaybeden yabancıların ülkeyi kendiliğinden terk etmesi konusunda gerekli çabayı göstermelerini ve hiçbir şekilde bundan taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yapılan idari işlemler konusunda yaşanan dava süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya, “Hataları personelinizle birlikte tekrar gözden geçirin. Hukuka uygun idari işlem tesisi konusunda azami çaba göstermenizi, tüm bu süreçlerde göç yönetimini, ülkemizin göç politikalarına uygun hale getirecek önerilerinizi Göç İdaresi Başkanlığımızla paylaşmanızı siz değerli müdürlerimizden bekliyoruz” dedi.