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Yozgat için plan ve projelerini anlatan başkan adayı Aydoğmuş:" Yozgat'ı sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, turistik yönden en prestijli ilçe yapacağım. Gerekirse hükümetin yakasına yapışacağım"dedi.

Gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren ve tüm kesimin sevgisini toplayan başkan adayı Aydoğmuş, Akdağmadeni için gerçekleştirmek istediği plan ve projeleri anlattı.

Belediye başkanlığının hayali olduğunu ve bu yolda taşın altına elini koyduğunu belirten Başkan Aydoğmuş, yaptığı açıklamada Yozgat'a vizyon ve misyon katacak projelerinden şöyle bahsetti: "Yozgat AK Parti'nin ilk 5'e girdiği il. Bulunduğum ilçede de ilk 15 yıl AK Parti kazanmıştı fakat son seçimlerde MHP'nin adayı kazandı. Zor bir coğrafyadayız, bunu çok iyi biliyorum. Bizler de bu yüzden siyaseti her zaman doğru ve dürüst yapma gayretindeyiz. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Sosyal ilişkilerim çok güzel. Eminim bu da seçime yansıyacaktır.

"HALK BU DEFA İKTİDARA KIZDI BU SANDIĞA YANSIR"

Biz ilde ittifak yapalım diye mücadele ettik keza ilçede de mücadelemiz devam ediyor. Fakat şuan ittifak olalım dediğimiz partiler bir aday çıkartmadı. Yozgat'ta ittifak yaparsak kazanacağız. Bu sayede ciddi bir yol kat etmiş oluruz. Çünkü burada insanlar adaya değil Ak Parti'ye oy veriyor. Siyasette her an dengeler değişebiliyor. 1 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ekonomik krize rağmen Cumhur ittifakı kazanmıştı. Fakat şimdi durum tam tersine. Ben saha çalışması yaptığım zaman emeklilerden iktidara çok büyük tepki var. Ben inanıyorum ki emekliler yerelde iktidar partisine büyük bir ders verecek. Emekliler açlık sınırında keza asgari ücretliler de öyle. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı düşünüyorlar fakat yerelde aynı düşüncede olmuyorlar. İki seçim çok farklı ilerliyor. Ama ben eminim ki yerel seçimlerde iktidarın emekliyle, çiftçiyle, öğrenciyle, işçiyle geçtiği dalga sandıkta oy oranlarına yansıyacak. İktidar zaten seçimleri maaşlar için yaptığı vaatlerle kazandı. Bir de AKP kazanırsa Filistin kazanacak diyerek duygu istismarı yaptılsr. Seçimler bitti, üstünden bir yol geçti gördük Filistin yine kan ağlıyor. Çiftçi umduğunu bulamadı, bütün hasadı elinde kaldı. Anadolu'da halk bunların hesabını iktidara elbet soracaktır.

"İKTİDARIN KAZANMA GİBİ BİR GAYESİ YOK AMAÇLARI BELEDİYELERİ KORUMAK"

Aslında biz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kazandık. Tüm büyük şehirlerin neredeyse hepsi millet ittifakı dedi. Bizim sadece kırsal kesim diye tabir ettiğimiz Anadolu'da büyük fark yedik. Fakat şimdi dengeler değişti çünkü artık Anadolu da ekonomik sıkıntıyı iliklerine kadar hissetti. Eskiden hissetmiyordu. İktidar partisi Yozgat'ta çıkartacak aday bulamıyor. Geçtiğimiz dönemlerde 10-15 kişi aday adayı olurdu fakat şu an tek bir aday bile yok hala açıklamadılar. Keza iktidar partisinin ve MHP'nin bu ülkeyi yönetme gibi bir gayesi yok. Sadece belediyeleri koruma peşindeler. Hiçbir projeleri yok sadece mevcut belediyeleri koruyalım, birbirimizle mücadele etmeyelim, ittifak olalım peşindeler.

"SİYASİ PARTİYE DEĞİL LÜTFEN ADAYA BAKIN O ADAY SİZİN BEŞ YILINIZ OLACAK"

Ben vatandaşlara buradan şunu söylemek istiyorum. Siyasi partinin gücüne bakmayın. Adayların ahlaklı, edepli, gözü tok, liyakat sahibi ve eğitimli olmasına bakın. Çünkü siz 5 yılınızı o yöneticiye teslim edeceksiniz. Ona göre çok iyi hesap etmeniz gerekiyor. Adayların hangisinden memnunsanız ya da hangisinden memnun olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen o adaya oy verin. Burada siyasi partinin bir önemi yok, burada adayın bir önemi vardır. Şayet partinin önemi olsaydı Cumhur ittifakına bağlı belediyeleri görüyoruz hala yol, altyapı, üstyapı sorunları devam ediyor. Bakın lütfen oyuna gelmeyin seçimlerden önce Ayasofya'yı müzeden camiye çevirdiler. Şimdi tam tersi olarak camiden müzeye çeviriyor. İşte bunların hepsi stratejik plandır. İnsanların dini duyguları ile oynadığının bir göstergesidir. Nasıl ki Ayasofya camii yapıldığı zaman iktidara oy verdiler o zaman şimdi Ayasofya tekrar müzeye döndü diye iktidara oy vermesinler. Herkes kendi gemisini kurtarma peşinde.

"YOZGAT'TA SANAYİYİ, HAYVANCILIĞI CANLANDIRMAK GEREK BUNUNLA İLGİLİ ÇOK PROJEM VAR"

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili benim plan ve projelerime gelecek olursak şayet ben önce insanların kalbine dokunmak isterim. Halkın talepleri doğrultusunda ilçemizi en prestijli ilçe yapma peşindeyim. Yozgat'ı sanayi olarak canlandırmamız gerekiyor. Yatırım gerekiyor. Anadolu'nun göbeğinde tek orman olan yer Akdağmadeni ilçesidir. Tam da bu özelliğimiz sebebiyle buraya sanayi kurulabilir. Kereste, palet, mobilya, kağıt vb. her türlü fabrika kurulabilir. Blediye gelen yatırımcıyı kucaklamalı. Organize sanayimiz eksik. Ben işte Yozgat'a tüm bu eksiklikleri getirmeyi planlıyorum. İş istihdamı da böylelikle sağlanacak. Bizim 100 tane galericimiz var ama hiçbirisinin dükkanı yok. Hepsi evinin altında işlerini görüyorlar. Benim bir diğer planım galeri sitesi kurmaktır. Diğer sorunumuz bizim hayvan pazarımız yok. Halbuki Yozgat tarım ve hayvancılığıyla da önde gelen illerden bir tanesidir.

"AKDAĞMADENİ HEM SPOR HEM TURİZM YERİ DE OLACAK"

Keza Akdağmadeni turistik bir yer. Çünkü yurt dışında yaşayan yerlilerimiz çok fazla. Bizim sıcak suyumuz var fakat insanlar daha bunu keşfetmediği için farklı illerde tatilini yapmak durumunda kalıyor. İşte turizmi de canlandırmak gerekiyor. Hamam, olimpik yüzme havuzumuz diğer birçok sanat dallarını ya da spor dallarını ilgilendiren aktivitelerimiz yok. Bu tesislerimizi Yozgatımıza getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim 2013'ten beri hayalim var. Akdağmadeni ormanlarını spor turizmine açacağım. Kamplar kuralım, göletlerimiz olsun. Spor kulüplerimiz ekonomik krizden dolayı İstanbul'a, Antalya'ya, İzmir'e gidemiyor. Onları Yozgat'a çekmenin tam fırsatı. Şunu da çok altını basa basa iddia ediyorum ki ben bu fikirlerimi hayata geçirdiğim an Yozgat, Bolu Abant gibi olacaktır.

"YOZGAT İÇİN GEREKİRSE HÜKÜMETİN YAKASINA YAPIŞACAĞIM"

En büyük vizyon projem bu. Diğer adaylar da bu projeleri alabilir çünkü her şey Yozgat için. Fizibilite çalışmalarımızı da yapıyoruz bunlar sadece söylemde kalmıyor, eyleme de elbet dönüşecek. Yozgat için gerekirse hükümetin yakasına yapışacağım. Köylerde eğitim zayıf bunu düzeltmek hepimizin borcu. Benim cebimde beş kuruş parası olmayan vatandaşım Yozgat'ta tedavi göremediği için çevre illere gidiyor. Bu çok yanlış. Yozgat'ın sağlık sistemini tam anlamıyla değiştireceğiz. Şu da acı bir gerçek doktora da, öğretmene de, akademisyen de, işçiye de, memura da, öğrenciye de sosyal imkan sunacaksın ki Yozgat'tan gitmeyecek. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. 5 yıl çabuk biter. Yan gel yat ile halk yönetilmez. Bizim heyecanımız yüksek, Yozgat’ımızı, Akdağmadeni’mizi yönetmek istiyoruz. Halkımızla iç içe olmak istiyoruz. İnancımız tam, hedeflerimiz sağlam" dedi.