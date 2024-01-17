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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğretmenlere ve öğrencilere KADES, HAYDİ, UYUMA uygulamaları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelimizce, 16 Ocak 2024 tarihinde Yozgat’ta bulunan Yavuz Sultan Selim İlkokulu ve Sakarya İlkokulu ziyaret edilmiş olup ‘’Kariyer Günleri’’ kapsamında Polislik Meslek tanıtımı yapılarak, Öğrencilerin kendini koruma yöntemleri, Temel güvenlik kuralları, Temel trafik kuralları konularında, 140 öğrenciye bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Yavuz Selim İlkokulu ve Sakarya İlkokulunda bulunan 11 öğretmene KADES, HAYDİ, UYUMA uygulamaları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıldığı dile getirildi.