Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle birlikte, lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerde imal edilen veya bu işletmelerin dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltildi. Alkollü içecekler için ise KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı.

Ayrıca, işletmelerin telefon veya internet üzerinden sipariş alarak adrese teslim ya da "gel-al" yöntemiyle gerçekleştirdikleri tüm satışlarda da aynı KDV oranları geçerli olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan ancak müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi hizmetler sunan işletmelerin, bu alanlarda yaptıkları satışlar da düzenleme kapsamına alındı.

Yapılan düzenleme, mayıs ayının başından itibaren yürürlüğe girecek. Bu değişiklikle birlikte, lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerdeki KDV oranlarında artış yaşanacak ve işletmeler ile tüketiciler arasında fiyatlar üzerinde etkiler olması bekleniyor.