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Bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine beklenen maaş farkları yatırıldı. Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı ek zam oranlarına göre, tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Emeklilerin heyecanla beklediği bu ödemeler, emeklilik kurumlarına göre farklı günlerde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan duyurulara göre, SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar için ödemeler bugün gerçekleştirilirken, Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlar ise yarın maaş farklarını alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Bu güncellemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ek zamların uygulanması, Resmi Gazete'de yayımlanan kanun teklifiyle resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duyurduğu üzere, 2024 yılında en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlendi.

Yapılan bu güncellemelerle birlikte emeklilerin maaşları da değişti. Örneğin, 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi, yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alırken, 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi ise 14.925 TL'ye ulaşacak.

Emekli vatandaşlarımızın bu güzel gelişmelerle birlikte maddi açıdan rahatlamaları beklenirken, emeklilik kurumları tarafından yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir sorun yaşamamaları önemle vurgulanmaktadır.