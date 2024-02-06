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Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 06 Şubat 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.5641 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.5569 liradan, satış fiyatı ise 30.5714 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.8878 TL'den yapan euro şu anda 32.8818 TL alış ve 32.894 TL satış fiyatına sahip.