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Artık cüzdanınızda hem ehliyet hem de TC Kimlik kartı taşımanıza gerek yok. İki kartı birleştirmek mümkün ve bu işlem tamamen ücretsiz! Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi için Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almanız yeterli olacak. İşte detaylar:

NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Ocak 2017'de yürürlüğe giren düzenlemesi ile ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, yeni bir uygulamayı beraberinde getirdi. 21 Eylül 2020'de devreye alınan bu yenilikle ehliyet, kimlik kartına entegre ediliyor. 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasıyla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor.

Bu sayede vatandaşlar, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğundan kurtuluyor. İlçe nüfus müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, ehliyetlerini kimlik kartına tanımlayarak tek kart taşıma kolaylığına erişebiliyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Eski ehliyet ile yeni kimlik birleştirilemediği için öncelikle yeni ehliyet almak gerekiyor. Ancak birleştirme işlemi tamamen ücretsizdir. Yeni ehliyet almak için 15 TL ücret ödenmesi gerekiyor. Bu ücret, vergi dairelerinden, online olarak ya da bankalara gidilerek ödenebilir.

Eğer hem ehliyet hem de kimlik eskiyse, ilk adım yeni kimlik başvurusudur. 37 TL harç bedeli ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüğüne gidilerek yeni kimliğe başvuru yapılabilir. Daha sonra yeni ehliyete ve birleştirme işlemine başvurularak kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi tamamlanabilir.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME SÜRESİ

Kimlik değiştirme son tarih için belirlenmiş olan sürenin İçişleri Bakanlığına bağlı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait resmî internet sayfasında da yer alan bilgiye göre 31 Aralık 2023 yılında dolacağı söylenmektedir.

Yeni tip çipli kimlik kartları dışında ehliyetlerin yenileme süresi için de net bir son tarih verilmiştir. Buna göre ehliyet yenileme son tarih olarak 31 Aralık 2024 tarihi verilmiştir.