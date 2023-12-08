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Japonya'da yaşayan uzun ömürlü bireylerin sırları çözüldü. Bu yıl 110 yaşını dolduran kişileri araştıran LongeviQuest, Japonya'nın en yaşlısı olan ve nisanda 116 yaşına girecek olan Fusa Tatsumi gibi isimlerin yaşam tarzlarını inceledi. LongeviQuest'in başkanı Yumi Yamamoto, "süper yaşlılar" olarak adlandırılan bu grup insanların uzun ömür sırlarını açıkladı.

Yamamoto, "Tanıştığım asırlık ve süper asırlıkların çoğu, aynı gündelik alışkanlıklarını uzun süreler boyunca devam ettirme eğiliminde" dedi. Japonya'da uzun yaşamın anahtarının, 100 yaşından sonra çalışmaya devam etmek, düzenli alışkanlıkları sürdürmek ve hatta geleneksel Japon pirinç şarabını içmek gibi faktörlere dayandığını vurguladı.

DÜZENLİ YAŞAM TARZI ANAHTAR ROL OYNUYOR

Bu süper yaşlılar arasında yaygın olan özelliklerden biri, yaşam tarzlarını düzenli bir şekilde sürdürmeleri. Yamamoto, "Hiçbir şeyi aşırıya kaçarak yapmıyorlar; buna sadece yiyecekle içecekler değil, tüm gece ayakta kalmak da dahil" diyor. Araştırmacı, uzun yaşam araştırması yaptığı büyük büyükannesinin disiplinli ve düzenli bir yaşam tarzına sahip olduğunu belirtiyor.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE HAREKET ÖNEMLİ

Japonlar arasında yaygın olan bir diğer alışkanlık, "hara hachi bu" ilkesine dayanıyor. Bu prensip, sadece yüzde 80 doyana kadar yemek anlamına geliyor. Yamamoto, "Japonca'da sadece yüzde 80 doyana kadar yemeniz gerektiğini söyleyen bir deyiş var, bu yüzden yemeğin sonunda midenizde boşluk bırakmalısınız" diyor. Ayrıca, araştırmacı, bilinçli yemek yemenin yanı sıra kalori kısıtlamasının da uzun yaşamı desteklediğini belirtiyor.

Yamamoto, "Daha fazla hareket etmek ve bunu günlük yaşama dahil etmek de önemli. Japonya'da insanlar radyo jimnastiği adı verilen ve günde 5 dakika vücut ağırlığı egzersizleri yapmayı teşvik eden bir radyo programına katılıyorlar" diyor. Son olarak, insanları stresten kaçınmaya çağırıyor. Bu, süper yaşlılar ve asırlıkların sık sık vurguladığı bir tavsiye. Yamamoto, "Çok stresli ya da bunaltıcı ortamlarda bulunmamaya çalışın" diyor.