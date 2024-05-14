Adınıza mirasınız kalmış olabilir. e-Devlet üzerinden gizli miras olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Detaylar haberimizde:

Belki haberiniz yok ama sizin adınıza bir miras kalmış olabilir! Artık e-Devlet üzerinden mirasınızın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. WebTapu özelliği sayesinde mirasınızı bilmediğiniz veya unuttuğunuz mülkler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne başvuranlar arasında en sık karşılaşılan sorulardan biri "Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz var mı?" oluyor. Belki de size miras kalan bir taşınmaz var ve bunu bilmek önemlidir. Eğer dedeniz adına kayıtlı bir taşınmaz varsa, bunu öğrenmek için birkaç yol bulunmaktadır.

Akrabalarınızdan kalan mirasları bilmemeniz mümkündür. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kaybolmuş hakların önüne geçmek için harekete geçti. Artık WebTapu üzerinden mirasçı olduğunuz taşınmazları kolayca sorgulayabilirsiniz.

Tapu sistemlerinin dijitalleşmesiyle birlikte 2022 yılında başlatılan bu sistem sayesinde vatandaşlar, internet üzerinden miras kaldıkları taşınmazları öğrenebilirler. Bu, miras haklarının korunmasını ve kaybolmuş hakların geri kazanılmasını kolaylaştırmaktadır.

WebTapu sorgulamasını nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle, e-Devlet üzerinden "Nüfus Kayıt Örneği" hizmetiyle üst soyunuzun T.C. kimlik numaralarını edinmelisiniz. Daha sonra WebTapu sistemine girerek "Mirasçısı olduğum taşınmazlar" sekmesine ulaşabilirsiniz. Üst soyunuzun T.C. kimlik numarasını girdikten sonra, ebeveynlerinizden kalan bir mülk olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Özellikle 50 yaş üzeri bireylerin aile mirasından kalan bir taşınmazı devralma olasılığı daha yüksektir. Sistem ilk açıldığında yoğunluk nedeniyle bazı sorunlar yaşanmış olsa da, şu anda sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabilmektedir. Eğer bir miras mülkü varsa, paylaşımlı mülkiyete tabi olan taşınmazın devir işlemleri tamamlandıktan sonra ortaklığın sona erdirilmesi veya alternatif yöntemlerle satılması mümkündür.