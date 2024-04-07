Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte otomobil sektöründe hareketlilik artıyor. Özellikle uzmanlar, bayram sonrasında piyasanın canlanacağını belirtiyor.

Uzmanlar, araç piyasasındaki hareketliliğin özellikle Ocak ve Şubat aylarında başladığını ifade ediyor. Ayrıca Ramazan Bayramı'nın etkisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığın Nisan ayında da devam edeceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni, sıfır araçlardaki fiyat artışlarıyla birlikte insanların ikinci el araçlara yönelmesi. Döviz kuru ve maliyetler, otomobil fiyatlarını etkileyen önemli faktörler olarak kabul ediliyor. Bu nedenle otomobil sektöründe artışlar, yaz aylarında ve sonrasında bekleniyor.

Talep ise fiyatları belirleyen önemli bir diğer faktördür. Yaz aylarında talebin artmasıyla birlikte, fiyatlarda artış olabileceği öngörülüyor. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve sağlanan piyasa koşullarıyla fiyat artışlarının olağan dışı ve hızlı olmayacağı belirtiliyor.Yaz döneminde talebin artmasıyla birlikte fiyatlar yükselebilir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve arz-talep dengesi de fiyatları etkileyebilir. Önceki dönemlerde, sıfır otomobillerde liste fiyatları sabit tutulurken, birebir irtibat noktasında %20-25 oranında indirimler sunuluyordu. Ancak bu dönemde, ikinci el fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor.