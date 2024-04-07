TÜİK verilerine göre, 2023 itibariyle Türkiye'nin nüfusu sadece 92.824 kişi artarak 85 milyon 372 bin kişiye ulaştı. Bu, nüfus artış hızının durma noktasına geldiğini gösteriyor. 2008'de 71 milyon 517 bin olan nüfus, son 15 yılda 13 milyon 855 bin kişi arttı. Ancak, nüfus artış hızında belirgin bir düşüş yaşandı.

2022'de binde 7,1 olan nüfus artış hızı, 2023'te binde 1,1'e gerileyerek 2001'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Türkiye'nin nüfus artış hızı Avrupa ortalamasının altına düşmüş durumda. Avrupa'da ise 2022'de nüfus artış hızı binde 6,1 olarak kaydedildi.

Ankara'da ise nüfusun yaşlanma hızı alarm veriyor; ortalama bir vatandaş, 2007'den günümüze kadar 5 yıl yaşlanmış durumda. Buna ek olarak, pandemi döneminde dahi nüfus artış hızı bu kadar düşmemişti. 2020'de, koronavirüs salgınının etkisi altında bile nüfus artış hızı binde 5,5 seviyesinde kalmıştı.

Son yıllarda Türkiye'deki toplam doğurganlık hızı da kademeli olarak düşüyor. 2001'de 2,38 çocukken, 2022'de 1,62 çocuğa geriledi. Bu durum, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında olduğunu gösteriyor.