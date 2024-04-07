Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı'nın yarın ödeneceğini açıkladı.

Bakan Göktaş, evde bakım yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirterek, bu kapsamda yarın toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını açıkladı. Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin aile yanında desteklenmeleri amacıyla başlatıldığını hatırlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile birliğini koruyarak bakımlarını evde yapmalarını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engelliler, aileleriyle birlikte yaşayarak aile birliğinin güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenmesiyle aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayarak, "Engelli bireylerin temel haklarına ulaşmalarını sağlamak için hak temelli politikalar geliştiriyoruz. Toplumun her kesimine adil sosyal hizmet modelleri sunarak toplumsal kapsayıcılığı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını belirterek, "Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL ödeme gerçekleştireceğiz. Engellilik alanındaki sosyal yardımlarımızın şeffaflığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.