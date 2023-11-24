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Fransa'nın önde gelen tüketici derneği UFC-Que Choisir'in direktörü Gregory Caret, Black Friday (Kara Cuma) fırsatlarının "gerçek indirimlerden çok yanıltıcı satışlar olacağı" uyarısında bulundu.

UFC-Que Choisir'in son araştırmasına göre, sahte promosyonlar geçen yıllara göre bu dönemde artış gösteriyor. Uzmanlar, Euronews Business'a yaptıkları açıklamada, 'Kara Cuma' indirimleri sırasında gerçek bir indirim bulmanın istisnai olduğunu belirtti.

Perakendeciler, Avrupa direktifi Omnibus'un uygulanmasından bu yana son 30 gün içindeki en düşük fiyatı göstermek zorunda. Ancak bazı perakendeciler, bu önlemi atlıyor ve referans fiyatı manipüle ederek tüketicileri yanıltmaya çalışıyor.

"İndirim ne kadar büyükse, o kadar dikkatli olmalısınız" diyen Caret, "Yüzde 50, yüzde 40 indirim görürseniz, bunun muhtemelen sahte bir promosyon olduğunu anlamanız gerekir: Perakendeci, insanları devasa bir promosyonla en iyi satış fiyatından satın aldıklarını düşünmeleri için yanıltmak amacıyla referans fiyatı manipüle ediyor" diye ekledi.

Örneğin, bir çamaşır makinesinin fiyatı 13 Kasım'da yalnızca 18 Ekim'den itibaren uygulanan bir promosyon için 349,99 euro olarak gösterilebilir. UFC-Que Choisir raporuna göre, satıcı bu fiyatı referans olarak alamaz.

Perakendeciler, tüketicinin dikkatini çekmek için rakiplerinin en yüksek karşılaştırma fiyatını veya üreticinin önerdiği perakende satış fiyatını gösterme eğiliminde. Ancak, bu referans fiyatların mağazalarda bulunmadığına dikkat çeken Caret, tüketicilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

'KARA CUMA'DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DOLANDIRICILIKLAR:

Black Friday sırasında alışveriş yaparken dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalıdır. Geçen yılki verilere göre, 'Kara Cuma' ve 'Siber Pazartesi' satışları sırasında satın alma dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen para yüzde 22 arttı. Barclays'in acil bir uyarısı, mağdurların ortalama 970 pound kaybettiğini ortaya koydu.

Fransız platformu Cybermalveillance.gouv.fr'un başkanı Jerome Notin, "Kara Cuma sırasında dolandırıcıların başarı oranının daha yüksek olduğu için dolandırıcılıkta aşırı bir hareketlilik var" dedi.

En yaygın satın alma dolandırıcılıklarından biri sahte paket teslimat mesajlarıdır. Kısa mesajlar aracılığıyla alınan bu mesajlar, hiç yapılmamış bir teslimat hakkında bilgi içerir ve sahte web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerir.

Notin, "Çok cazip teklifler sunan sahte web siteleri bile var; amaç aynı: Kişisel ve finansal bilgilerinizi çalmak" diye uyardı. 'Kara Cuma' döneminde dolandırıcılara karşı dikkatli olmak, güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamak için önemlidir.