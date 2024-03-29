Konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan zorunluluğu getirilmişti. Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren beyan dönemi 5 Nisan Cuma akşamı sona eriyor. İşte detaylar...

Gayrimenkul sahipleri için önemli bir beyan dönemi başlıyor. Konut ve iş yerlerinden kira geliri elde edenler için beyan zorunluluğu getirilmişti ve bu beyan dönemi 5 Nisan Cuma akşamı sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler için son tarih 5 Nisan 2024 Cuma günü olarak belirlendi.

Ayrıca, 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri de 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar teslim edilebilecek. Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar için oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterler ile "Elektronik Defter Beratları"nın da son yükleme tarihi 5 Nisan 2024 Cuma olarak açıklandı.

Geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri gibi kazançlar için de yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması gerekiyor. Mükellefler, beyannamelerini önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Bu hizmet, "gib.gov.tr" adresinden 7 gün 24 saat erişilebilir durumda.

Ödeme kolaylığı da sağlanmış durumda; tahakkuk eden gelir vergisi iki eşit taksitte ödenebilecek. Vergi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulama, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.