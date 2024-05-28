Son dönemde sosyal medyada "Ev hanımlarına iş verilir" şeklinde yapılan paylaşımlar artış gösteriyor. Bu paylaşımlar, oltalama yöntemini kullanan dolandırıcılar tarafından tuzak olarak kullanılıyor.

Vatandaşlardan kargo ücreti adı altında para alınıyor ve sonrasında kişisel bilgileri ele geçirilerek kredi çekiliyor. Uzmanlar, bu bilgi paylaşımıyla dolandırıcıların mağdurları kara para aklama faaliyetlerine dahil ettiğine dikkat çekiyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri hızla artıyor. Sosyal medya platformlarında "Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş" gibi ilanlarla özellikle ev hanımlarının ilgisi çekiliyor. Bu tuzağa düşen birçok kişi kara para aklama işlemine karışarak suçlu duruma düşüyor.

KREDİ ÇEKTİRİLİP PARALARI ALINIYOR

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, dolandırıcıların vatandaşlardan önce kargo ücreti talep ettiğini belirtiyor. "Evde sabun yapımı, boncuk, tespih yapımı gibi sahte iş ilanlarıyla dolandırıcılık yapılıyor. Ev hanımları, gelir sağlama niyetiyle bu reklamlardaki numaraları arıyor ve kapora adı altında bir ücret isteniyor. Daha sonra, çeşitli ürünlerin gönderileceği vaadiyle 5 bin ila 10 bin lira arasında kargo ücreti talep ediliyor. Bu ücret ödendiğinde, ek olarak kargo sigorta teminatı isteniyor. 'İşi büyütürüz, siz iyisiniz' gibi vaatlerle kredi çektirilip para kendilerine yatırılıyor," dedi.

"REKLAMLARA İNANIP HİÇ KİMSE PARA VERMESİN"

Evde iş imkanı vaadiyle kandırılan kişilerin kara para aklama yöntemine dahil edildiğini vurgulayan Akman, "Ev hanımı vatandaşlarımız, bu işler nedeniyle para gönderdikleri hesaplar aracılığıyla kara para aklama faaliyetlerine dahil ediliyor. Bu hesaplara giren para anında kripto paraya çevriliyor ve mağdurların bu parayı geri alma şansı neredeyse imkansız oluyor.

Kiralık hesaplar kullanıldığı için dolandırıcıları bulmak çok zor. Sosyal medyada verilen evde paketleme işi ilanlarına kimse inanıp para göndermesin. Bu işler dolandırıcılık yöntemi haline gelmiş durumda ve özellikle ev hanımlarını hedef alıyor," şeklinde konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan iş vaadi ilanlarına ilişkin dolandırıcılara düşen kişilerin yapması gereken ilk şeyi anlatan Akman, "Dolandırıldığını anlayan bir vatandaşın ilk yapması gereken, savcılığa veya en yakın karakola giderek suç duyurusunda bulunmaktır.

Gönderilen para hangi hesaba gitti ise bu hesapların takibi yapılır ve dolandırıcıların kimliğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılır. Bu tür olaylarla karşılaşan ev hanımları kesinlikle suç duyurusunda bulunmalıdır. Sosyal medyada bu tür ilanların ömrü en fazla bir hafta olmaktadır. Sosyal medya platformları, bu tür oltalama gönderilerini fark ettiğinde kaldırmaktadır. Büyük mağduriyet yaşandığında, sosyal medya temsilcileri ile iletişime geçilerek gönderiler kaldırılabiliyor," diye konuştu.