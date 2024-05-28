Otomobil almak isteyenlere güzel haber geldi. Araba fiyatlarında büyük düşüş ve kampanyalar peş peşe gelmeye başladı. İndirimler 300 bin liraya kadar yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu dengeye oturan otomotiv piyasasında, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı. Bu durum, birçok markanın kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyaları yoğunlaştırmasına neden oldu. Bazı bayiler liste fiyatının da altında satış yapıyor. Kampanyalarda indirim oranı yüzde 20'yi buldu.

BAYİLER STOKLARI ERİTİYOR

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, bayilerin geçmiş dönemden verdikleri yıllık siparişlerin stok anlamında ellerinde birikmeye başladığını belirtti. Ertemel, "Bayiler şu anda her marka, modele göre hem peşin indirim uygulamaya hem de kendileri kampanyalar düzenlemeye başladı" dedi.

KAMPANYALAR YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Piyasalarda fiyatların dengeye oturduğunu ancak yılın ikinci yarısından sonra biraz daha yukarıya doğru çıkmasını beklediklerini söyleyen Ertemel, "Bence yıl sonuna kadar bu kampanyalar devam edecek. Çünkü şu anda satış adetleri istenilen düzeyde değil. Yıl sonuna kadar bu kampanyalar devam eder" dedi.

Ertemel ayrıca, Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin vermeyeceği haberlerini takip ettiklerini dile getirdi. Bayiler ve distribütörlerin ellerindeki bu araçları bir an önce eritmek istediğini belirtti.

2024 YILINDA SIFIR OTOMOBİL PİYASASINDA DARALMA BEKLENİYOR

Ertemel, "Yüksek mevduat oranları, krediye erişimde yaşanan zorluklar, kredi faizleri ve artan sıfır otomobil fiyatları gibi etkenler sebebiyle 2024 yılının sıfır otomobil piyasası açısından durağan geçeceği ve bir önceki yıla oranla %20-25 oranında daralma yaşanabileceği tüm sektör temsilcilerinin ortak öngörüleri arasındaydı" dedi.

PİYASADA YÜZDE 25'LİK DARALMA

Bu durağanlık yılın ilk aylarında etkisini göstermeye başladı. İlk verilerde satış adetleri yüksek görünse de, ÖTV muafiyetli araç talebi bu yüksek satışların ana nedeniydi. Bu talebin doyması ile birlikte Nisan ayı satış adetlerinde yaklaşık %25 daralma kaydedildi.

SIFIR ARAÇLARDA UYGUN FİYATLAR MÜMKÜN

7 Temmuz itibarıyla uygulanacak olan "Genel Güvenlik Yönetmeliği" nedeniyle stokta bulunan ve yönetmeliğe uygun olmayan araçların satılması noktasında Temmuz ayına kadar daha uygun fiyatlarla sıfır otomobile erişmek mümkün olabilir. Ertemel, bu durumun satış adetlerine pozitif yansıyacağını belirtti.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

İkinci el piyasasında da benzer bir durum söz konusu. Krediye erişimde yaşanan zorluklar, yüksek mevduat oranları ve yüksek kredi faizleri ikinci el piyasası satış adetlerini de negatif yönde etkiliyor. Ancak, sıfır fiyatlarının artmasıyla ikinci el fiyatlarının daha cazip hale gelmesi ikinci el satışlarında bir miktar artışa yol açabilir.

TÜRKİYE'DEKİ EN UYGUN FİYATLI OTOMOBİLLER

Türkiye otomobil piyasasında satışa sunulan en ucuz otomobiller arasında Kia Picanto ve Hyundai i10 baz modelleri yer alıyor. Bu modeller 830 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault Clio, Citroen C3 ve Fiat Egea baz modelleri ise diğer uygun fiyatlı otomobiller arasında.

BENZİNLİ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

Son yıllarda dizel üretiminin azalması nedeniyle benzinli araçların pazar payı sektörün %65'ini oluşturuyor. Benzinli araçların bakım maliyeti ve dizel akaryakıt ile olan maliyet farkının denk görülmesi kullanıcıların benzinli otomobillere yönelmesine neden oluyor.

DÜŞÜK MOTORLU ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) usulünün motor hacmine göre belirlenmesiyle markalar Türkiye’ye daha düşük hacimli motor seçenekleri sunmaya başladı. Gelişen teknoloji ile daha düşük hacimli motorların yüksek performans sunabilmesi ve yakıt tasarrufu sağlaması tüketici tercihlerini etkiledi.

OTOMOBİL ALMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği, "Otomobil almak için en doğru zaman bu zaman" diyerek, kullanıcıların bütçeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda her dönem otomobil alabileceklerini belirtti. Enflasyon ve buna bağlı maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, yıl içerisinde otomobil fiyatlarında bir miktar artış görülebileceğini ancak mevcut koşulların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.