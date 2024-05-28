Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, ara günlerin hafta sonu ile birleştirilerek uzun bir tatil dönemi yaratılması Yozgatlılar tarafından da isteniyor.

Turizm sektörü temsilcileri, bu tür uzun tatillerin iç turizmi canlandırdığını ve hem yerli turistler hem de sektör açısından büyük faydalar sağladığını belirtiyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Eğer Kurban Bayramı tatili haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır" dedi. Bu durumun, turizm sektörü için büyük bir fırsat olacağını vurgulayan Kavaloğlu, yerli turistlerin tatil planlarını bu doğrultuda yapmalarının sektör üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ VE TURİZM BEKLENTİLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Tatil planlarının erken açıklanması durumunda, aileler ve tatilciler seyahat planlarını daha rahat yapabilecekler.

ALMANYA’DAN GELEN TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

14 Haziran’da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle, şampiyonanın düzenleneceği Almanya’dan gelen turist sayısında düşüş yaşanması bekleniyor. Ancak, Antalya'daki turizmciler bu boşluğu Kurban Bayramı tatiliyle doldurmayı hedefliyor. Uzun bayram tatili sayesinde, iç turizmin canlanması ve yerli turistlerin tatil bölgelerine akın etmesi öngörülüyor.

TATİL PLANLARININ ÖNEMİ

Uzun tatil dönemleri, turizm sektörü için kritik öneme sahip. Oteller, restoranlar ve turistik işletmeler, yerli turistlerden gelecek yoğun taleple birlikte ekonomik olarak büyük bir canlanma yaşayabilir. Turizmciler, bu nedenle hükümetten tatil süresinin uzatılması yönünde bir açıklama bekliyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, iç turizmi canlandırarak hem yerli turistlere hem de turizm sektörüne büyük fayda sağlayacak. Antalya'daki turizmciler, tatil süresinin uzatılmasıyla birlikte ekonominin canlanacağını ve turistik bölgelerde hareketliliğin artacağını umut ediyor.