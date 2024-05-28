Dolar ve Euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 28 Mayıs 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.1801TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.1675 liradan, satış fiyatı ise 32.1928 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.16'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.024 TL'den yapan euro şu anda 35.0072 TL alış ve 35.0409 TL satış fiyatına sahip.