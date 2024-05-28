Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışlar için peş peşe uyarılarda bulunarak yeni bir hava durumu haritası yayımladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte şiddetli yağmur bekleniyor. Yeni yayımlanan hava durumu haritasında, riskli bölgeler ayrıntılı olarak gösterildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU: PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK TAHMİNLERİ

Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sarı Kod Uyarısı Verilen Şehirler

Yozgat

Amasya

Ankara

Antalya

Burdur

Çankırı

Çorum

Denizli

Isparta

Kayseri

Kırşehir

Konya

Muğla

Nevşehir

Niğde

Samsun

Sivas

Tokat

Aksaray

Kırıkkale

PROF. DR. ORHAN ŞEN'İN UYARILARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'da hafif yağmur geçişleri görüleceğini belirtti. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de yağmur olacağını söyleyen Şen, öğlenden itibaren Afyon, Ankara, Konya, Kırşehir, Yozgat ve Tokat çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış, yerel dolu yağışı, yıldırım, su baskını ve taşkın olabileceği uyarısında bulundu. Batıda sıcaklık 1-2 derece azalırken doğuda 3-5 derece artacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tüm yurtta artacak. Hafta sonu Ege ve Marmara'da yaz değerlerinde olacak.

Güncel Hava Durumu Tahminleri

İstanbul: Hafif yağmurlu, 21°C

İzmir: 28°C

Antalya: Yağmurlu, 27°C

Ankara: Kuvvetli yağmur, 19°C

Ankara İçin Özel Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il genelinde 28 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tüm ülkede artacak. Hafta sonu Ege ve Marmara’da yaz değerlerinde hava sıcaklıkları bekleniyor.