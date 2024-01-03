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Akaryakıt fiyatlarına yapılan otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte, benzin, motorin ve otogaza zam yapılacak. Gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek bu zam, bugün açıklanan üretici enflasyon verisi ile belirlendi.

Türkiye, yeni yıla zamlarla başlarken, akaryakıt ürünlerinde de fiyat artışı yaşanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı aralık ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri doğrultusunda, akaryakıt ürünlerinin maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında son altı ayın üretici enflasyonu kadar bir artış olacak.

Son altı ayda üretici enflasyonu yüzde 25,60 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, maktu ÖTV tutarları da benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde ise 7,05 TL'den 8,86 TL'ye yükselecek.

Katma Değer Vergisi (KDV) ile birlikte hesaplandığında, benzine litre başına 2,30 TL, motorine ise 2,17 TL'lik bir zam beklenebilir.

Bu zamlar, akaryakıt kullanıcılarını fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.