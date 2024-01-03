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Enflasyon rakamları, memur ve emekliler için merakla beklenen zam oranlarını ortaya koydu. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 37,57'lik bir zamla karşılaştı. Aynı zamanda, memur ve memur emeklileri, yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 49,25 olarak gerçekleşecek.

2023 enflasyon tablosu netleştikçe, memur ve emeklilerin alacakları zam oranı da belli oldu. 2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 olarak tamamlanmış, son altı aylık enflasyon ise yüzde 37,57 olarak kaydedilmiştir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirleyici olan enflasyon rakamları, emeklilere yüzde 37,57'lik bir zam olanağı tanıdı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 oranında enflasyon farkı alacaklar. Ocak ayında yüzde 15'lik toplu sözleşme zammını da ekleyerek, memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25'e ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranını yüzde 50 civarında açıklamış ve "Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.