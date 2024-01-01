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Türkiye'de her geçen gün artan kur ve vergi oranları, otomobil almak zorlaşırken, bir otomobili sürdürmenin maliyetleri de önem kazanmaya başlıyor. Haberimizde, sanayiye en az uğrayan ve en az arıza gösteren otomobil markalarını sizler için sıraladık. İşte, dünya çapında en az arıza gösteren ilk 5 otomobil markası ve detayları:

MAZDA:

Mazda, Japon otomobil pazarının öncülerinden biri olarak CarMD araştırma şirketi tarafından yapılan incelemede birinci sırayı almıştır. Mazda, Türkiye pazarından çekilmiş olabilir, ancak yedek parça ve servis hizmetleri hala 10 yıl daha devam edecek.

TOYOTA:

Listenin ikinci sırasında Toyota yer alıyor. Özellikle Türk sanayisinde "trigeri kayış değil zincir" şeklinde bilinen Toyota, motor ve şanzıman dayanıklılığı ile tanınıyor. Otomatik şanzımanlarındaki vites aralıkları spor kullanıcılarını tam anlamıyla memnun etmese de sağlamlık konusunda övgü alıyor.

ACURA:

Türkiye'de pek bilinmeyen Japon markası Acura, lüks otomobilleriyle ABD, Kanada ve Hong Kong pazarlarında bilinirliğe sahiptir. Listede 3. sırada yer alarak güvenilirliğini kanıtlamıştır.

HYUNDAİ:

Koreli üretici Hyundai, Japon markaları arasında kendine 4. sırada yer buldu. Geçmişte yaşanan şanzıman problemlerine karşı hızlı bir müdahale ile tekrar güven kazanmış ve en sağlam otomobiller arasında kendine sağlam bir yer bulmuştur.

HONDA:

Türkiye'de modifiyeyi popülerleştiren Honda, en az arıza gösteren otomobil markaları arasında 5. sırada kendine yer buluyor. Her yaştan kullanıcının tercihi olan Honda, sağlamlığıyla da öne çıkıyor.