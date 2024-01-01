Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ekonomistlerden 2024 için önemli tahminler geldi! Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte enflasyon konusunda çeşitli öngörüler ortaya çıkıyor. 2023'ün enflasyon tablosu çarşamba günü netleşecek ve piyasa uzmanlarına göre, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yaklaşık %3,1 oranında bir artış bekleniyor. Yıllık bazda enflasyonun ise %65'i aşması öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini çarşamba günü açıklayacak. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, 10 ekonomistin katılımıyla yapılan çalışmada, ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması %3,19 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük %2,90, en yüksek %3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerine göre, bir önceki ay %61,98 olan yıllık enflasyonun %65,19'a çıkması öngörülüyor. Reuters'ın dokuz katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette de aralık ayı için TÜFE'de %3,1 artış öngörülüyor. Aylık enflasyon tahminleri %2,5 ila %3,6 bandında yer alıyor.

Ankete göre, 2023'ün tamamında enflasyonun %65,1 olması bekleniyor. Yıllık enflasyon tahminleri ise %64,1 ila %65,8 arasında değişiyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi %42,39 olarak belirlendi.

Kasım ayında TÜFE'de %3,28 artış görülmüştü. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının politika özetlerine göre, ocak ayında aylık enflasyonun asgari ücret etkisiyle yükseleceği ifade edildi. Ancak, enflasyonun şubat ve sonrasında yavaşlaması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve piyasa tahminleri, TÜFE'nin Mayıs 2024'te %70-%75 bandında zirve yapacağını gösteriyor. Merkez Bankası, yıl sonunda enflasyonun %36'ya gerileyeceğini öngörüyor.