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Yozgat’ta kış mevsiminin etkileri hissediliyor. Çoğu zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının özellikle sabah ve akşam saatlerinde yerini soğuğa bırakması nedeniyle bazı vatandaşlar grip gibi hastalıklardan müzdarip oluyor. Hastalanmamak için ilaçlara ek olarak bitkisel bir karışım ile bağışıklığını arttırmak isteyenlerin yardımına ise kış çayı yetişiyor. Vücut savunmasının güçlendirilmesi için tüketimin hızlandırılmasını önerdiği kış çayının faydalarına dikkat çeken aktar Mustafa Yenice, kış çayının özellikle soğuk havalarda ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Grip gibi hastalıkların yanı sıra uykusuzluk problemine iyi geldiği ve vücudu rahatlattığı bilinen kış çayına son günlerde büyük bir talep gösterildiğinden de bahseden Yenice, bitkisel karışımın şeker yerine balla tatlandırılmasını önerdi.



“KIŞ ÇAYININ VİTAMİN DEĞERİ YÜKSEK”

Uzun yıllardır aktarlıkla uğraşan Yenice, vücut savunmasını arttırmak için kış çayı tüketiminin önemli olduğunu belirtti. Soğuk havalarda kış çayı tüketiminin özellikle hızlandırılması gerektiğini dile getiren Yenice, “Kış çayının içindeki bitkiler sayesinde vücudun savunması artar ve antioksidan özelliği ile gribal mikrobuna karşı devrilmeyi engeller. O nedenle bu çayı düzenli olarak kullanmamız gerekiyor diye üstüne basa basa vurguluyoruz. Kış çayının içerisinde karanfil ve tarçın var. Bu ikisi ağızdan giren mikrobu kırar. Böylelikle gribin bizi devirmesini engeller. Zerdeçal, zencefil ve havlıcan var. Bunlar otomatikman çoğu mikrobu engeller. Doğu bölgesindeki insanlar hava sıcaklığı eksi 20’lerin altına iniyor diye özellikle bu çayları sobalarının üstünden eksik etmiyorlar. Bu sayede vücudun savunması artıyor. Vücut direncini de arttıran kış çayımızın vitamin değeri yüksek. İçerisinde birçok bitki var” dedi.

“UYKUSUZLUK PROBLEMİNE DE İYİ GELİR”

Soğuk havalarda çoğu hastalığa şifa olan kış çayının nasıl tüketilmesi gerektiğini de anlatan Yenice, “Kış çayını demleyip ev halkına ikram ettikten sonra suyu azaldığı zaman bir kez daha sıcak su ilavesi yaparak içmeye devam edebilirsiniz. Bugün demlediğinizi bugün için, yarına bırakmayın ve tekrar yenisini demleyin. Akşam eve gelindiğinde 2 bardak içilirse güzel olur. Kış çayı aynı zamanda uykusuzluk problemine de iyi gelir. Çünkü vücudu dinlendirir ve rahatlatır. Günlük 2-3 bardak yeterlidir, daha fazlasına gerek yok. Kış çayı şekerle içilmez, balla tatlandırılır. Şu anda talepler yoğun çünkü maalesef toplu taşımada maske ile dezenfektan kullanılmadığından ve insanların vücudu savunmasız olduğundan çok çabuk hastalanıyorlar. Vatandaşlar da bunun çaresini ister istemez kış çayında arıyorlar" şeklinde konuştu.