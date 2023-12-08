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Nisan ayında meclisten geçen EYT düzenlemesine rağmen, 100 binin üzerinde dosyaya henüz onay gelmediği ortaya çıktı. Bu dosyalar arasında bazı başvuruların iptal edildiği bilgisi de paylaşıldı. EYT'li bir bireyin emekli olabilmesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olması gerektiği belirtilirken, 1 TL'lik borç ya da eksik prim günü bulunması durumunda vatandaşa aylık bağlanmayacağı ifade edildi.

2023 yılının başında meclise sunulan ve nisan ayında resmileşen EYT düzenlemesi ile birlikte, ilk etapta 2.5 milyon civarında emeklinin olması bekleniyordu. Ancak, 2024 yılına yaklaşırken bu rakamın henüz iki milyon civarında olduğu belirtildi. 2024 yılında ise 2 milyona yakın vatandaşın emeklilik planı yaptığı ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda onay bekleyen 100 binin üzerinde dosya bulunuyor. Bu dosyalar arasında başvurusu iptal edilenler de bulunuyor. İptal nedenleri arasında, prim gün sayısının tamamlanmamış olması, ortağı olunan şirkette sigortalı çalışılması, sahte sigortalılık tespiti, prim borcu bulunması gibi durumlar yer alıyor. Bu gelişmelerle birlikte, Yozgat'ta EYT konusundaki belirsizlikler devam ediyor.