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Yeni yılın ilk günlerinde duyurulan 80 maddelik torba yasa, özellikle genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek olan torba yasa ile genel sağlık sigortası prim borçlarına affın getirileceğini belirtiyor.

Bu sürpriz madde, sağlık sigortası konusunda sorun yaşayan milyonlarca vatandaşı olumlu bir şekilde etkileyecek. Uzmanlar, bu affın, geçmişte yeşil kartlı olarak bilinen ve şu anda sigortasız olan vatandaşların birikmiş olan borçlarına çözüm getireceğini vurguluyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, genel sağlık sigortası affının, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren biriken prim borçları, faizleri ve gecikme zammı ile cezasından vazgeçilmesini içerdiği belirtiliyor. Ancak, ödemelerini önceden yapmış olan vatandaşların bu affı kullanamayacağına dikkat çekiliyor.

Genel sağlık sigortası affıyla birlikte, milyonlarca vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor. Ancak, uzmanlar, bu torba yasanın sadece genel sağlık sigortası affını içermediğini, aynı zamanda ekonomiyle ilgili birçok maddenin bulunduğunu belirtiyor. Özellikle emekliler ve memurlar için zam düzenlemelerinin de bu torba yasa içinde yer aldığı ifade ediliyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan bu müjdeli habere göre, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 80 maddelik torba yasada, taleplere göre genişleme olasılığının bulunduğu ve ilerleyen dönemde ek maddelerin eklenebileceği belirtiliyor. Özellikle 7 bin 500 TL altında maaş alan emeklilerle ilgili beklentilerin olduğu ve zam konusunda hükümlerin genişletilebileceği ifade ediliyor.