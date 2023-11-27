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Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesinde sağanak yağışın ardından etkili olan şiddetli rüzgar kıvırcık marul ekili olan 4 bin metrekarelik serayı yıkarak büyük çaplı zarar verdi. Sera sahibi Mehmet Evli, Çayır mevkiinde bulunan ve kıvırcık marul yetiştirdiği seranın bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldığını söyledi. Mehmet Evli, “Seramızın yerle bir olması sebebiyle büyük bir yıkıma uğradık. Zararımızın yaklaşık 600-700 bin lira civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Zararımızın telafisine yönelik destekte bulunmak ve tespit çalışması talebimiz için ilgili kurumlarımıza müracaatta bulunacağız. Allah’ım bu tür afetten hepimizi korusun, bir daha göstermesin” diye konuştu.

Mehmet Evli, 3 yıl önce kurduğu serasında daha önce çilek yetiştirdiğini bu yıl ise örtü altı marul ektiğini seranın yıkılması ile birlikte ektiği ürünlerin de zarar gördüğünü ifade etti.