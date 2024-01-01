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Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler, trafikte kazaları ve olası can-mal kayıplarını önlemek amacıyla sık sık gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bu kanunlardaki kurallara uymayanlar için belirlenen cezalar da değişiklik göstermekte.

Trаfiği daha güvenli hale getiren kurallara uymayanlar için kötü bir haberimiz var. Her sene olduğu gibi bu sene de yeniden değerlendirme oranları sonucunda trafik kurallarına uymayanlara kesilen cezalarda değişikliğe gidildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2024 yılı için açıklanan yüzde 58,46'lık yeniden değerlendirme oranı, 2023 yılındaki trafik cezalarının aynı oranda artmasına neden oldu. Bu değişikliklerle birlikte, trafikte güvenliği ihlal eden sürücülere yönelik cezai tedbirlerin arttığı gözlemlenmektedir.

İşte kurallara uymayan sürücülerin 2024 yılında ödemek zorunda kalacağı trafik cezalarının listesi: