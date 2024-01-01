Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler, trafikte kazaları ve olası can-mal kayıplarını önlemek amacıyla sık sık gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bu kanunlardaki kurallara uymayanlar için belirlenen cezalar da değişiklik göstermekte.

Yozgatlılar aman ha dikkat! Yeni yılda yeni cezalar da belli oldu (2)

Trаfiği daha güvenli hale getiren kurallara uymayanlar için kötü bir haberimiz var. Her sene olduğu gibi bu sene de yeniden değerlendirme oranları sonucunda trafik kurallarına uymayanlara kesilen cezalarda değişikliğe gidildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2024 yılı için açıklanan yüzde 58,46'lık yeniden değerlendirme oranı, 2023 yılındaki trafik cezalarının aynı oranda artmasına neden oldu. Bu değişikliklerle birlikte, trafikte güvenliği ihlal eden sürücülere yönelik cezai tedbirlerin arttığı gözlemlenmektedir.

Yozgatlılar aman ha dikkat! Yeni yılda yeni cezalar da belli oldu (3)

İşte kurallara uymayan sürücülerin 2024 yılında ödemek zorunda kalacağı trafik cezalarının listesi:

TRAFİK CEZALARI

2023 YILINDA ÖDENEN CEZALAR

2024 YILINDA ÖDENECEK CEZALAR

Alkollü araç kullanmak (ilk yakalanma)

4.064 TL

6.440 TL

Alkollü araç kullanmak (ikinci yakalanma)

5.096 TL

8.075 TL

Alkollü araç kullanmak (Üçüncü yakalanma)

8.190 TL

12.978 TL

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacı ile yapılacak olan testi kabul etmemek

11.645 TL

18.453 TL

Plakasız aracı kullanmak

5.154 TL

8.167 TL

Çakar ya da siren kullanmak

4.064 TL

6.440 TL

Drift atmak

20.342 TL

32.234 TL

Engelli için ayrılan yere park etmek

873 TL

1.383 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak

8.190 TL

12.978 TL

Emniyet kemeri takmamak

436 TL

691 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek

4.064 TL

6.440 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşmak

951 TL

1.507 TL

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşmak

1.979 TL

3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşmak

4.064 TL

6.440 TL

Kırmızı ışıkta geçmek

951 TL

1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak

951 TL

1.507 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler yapmak

1.671 TL

2.648 TL

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak

951 TL

1.507 TL

Sahte plaka kullanmak

20.302 TL

32.171 TL

Şerit değiştirme kurallarına uymamak

951 TL

1.507 TL

Takip mesafesine uymamak

436 TL

691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak

436 TL

691 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmak

20.977 TL

33.240 TL

Yasak yerde sollama yapmak

951 TL

1.507 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek

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1.979 TL

3.136 TL
Kaynak: Haber Merkezi