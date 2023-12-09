Tahmini Okuma Süresi: dakika

Son iki yıldır otomobil ve emlak sektöründeki artan fiyatlar vatandaşları zor durumda bırakmıştı. Bakanlıklar, bu duruma çözüm bulabilmek adına önlemler almıştı. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araba piyasasındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ve ilan kısıtlamasıyla ilgili aldığı önlemler, sektörde bir miktar fiyat düşüşüne neden oldu. Bu durum, sıfır ve ikinci el araç piyasasında meydana gelen aşırı fiyat artışlarını dengeledi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ UZATMA KARARI

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla ikinci el araç satışlarındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ile ilan kısıtlamasının süresini 6 ay daha uzattı. Bu uygulama, 1 Ocak 2024 tarihinde sona erecek ve 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bu uzatmanın sektöre olumlu bir etki yapacağını vurgulayarak, "Bu uygulamalardan sonra sıfır araçlar gerçek değerine indi. Sıfır araçlar inince ikinci el araçlar da gerçek değerine gelmiş oldu. Şu anda piyasada yüzde 20-25 oranında bir düşüş oldu" şeklinde açıklamada bulundu.

YILBAŞINDAN SONRA FİYATLAR YİNE YÜKSELEBİLİR!

Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç ticaretine yönelik aldığı yönetmelik değişikliğinin sektörde yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Ancak, kurun yükselmesinin fiyatları etkileyebileceğine dikkat çekti. Erkoç, "Eğer kur yükselmeye devam ederse fiyatlar kesinlikle etkilenecek. Bu nedenle gerçek ihtiyaç sahipleri araç almak isteyenler bir an evvel araçlarını alsın diyoruz. Yılbaşından sonra ocak ayının 15’inden sonra fiyatların yine yükselebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yozgatlı araç sahipleri ve alıcıları, bu gelişmeleri dikkate alarak ikinci el araç piyasasındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmaya çalışıyor.