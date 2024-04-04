Son günlerde Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Ramazan Bayramı'nın ilk günleri itibarıyla terse dönecek.

Bayram tatili için plan yapan kişiler bulundukları bölgelerdeki hava durumunu araştırmaya başladı.

Yozgat hava durumu 03 Nisan 2024 Yozgat hava durumu 03 Nisan 2024

Yozgatlılar Aman Dikkat! Bayramda Yozgat'ta Terse Dönecek (3)

Mevsim normallerinden 10-13 derece daha yüksek seyreden sıcaklıkların artmasıyla birlikte, nisan ayının başında insanlar dışarı çıkarken t-shirt giymeyi tercih etmişti.

Erkenden gelen yaz havasının kavurucu derece sıcaklıklar yaşanacağına işaret edeceği düşünülürken, Meteoroloji kaynaklarından tüm yurdu etkisi altına alacak yağmur haberi geldi.

Yozgatlılar Aman Dikkat! Bayramda Yozgat'ta Terse Dönecek (1)-2

BAYRAM İÇİN TATİL PLANLARI YAPANLAR DİKKAT!

Kamu çalışanları için planlanan 9 günlük tatil, özel sektör çalışanları için ise 3 güne indirildi. Çoğu kişi, bu tatil günleri için planlar yapmış olsa da, son hava durumu tahminleri bu durumu değiştirebilir.

Bayram Hava

Son açıklamalara göre, Türkiye'nin %60'lık kısmının bayram süresince yağışlı bir hava ile karşılaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA