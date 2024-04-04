Son günlerde Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Ramazan Bayramı'nın ilk günleri itibarıyla terse dönecek.

Bayram tatili için plan yapan kişiler bulundukları bölgelerdeki hava durumunu araştırmaya başladı.

Mevsim normallerinden 10-13 derece daha yüksek seyreden sıcaklıkların artmasıyla birlikte, nisan ayının başında insanlar dışarı çıkarken t-shirt giymeyi tercih etmişti.

Erkenden gelen yaz havasının kavurucu derece sıcaklıklar yaşanacağına işaret edeceği düşünülürken, Meteoroloji kaynaklarından tüm yurdu etkisi altına alacak yağmur haberi geldi.

BAYRAM İÇİN TATİL PLANLARI YAPANLAR DİKKAT!

Kamu çalışanları için planlanan 9 günlük tatil, özel sektör çalışanları için ise 3 güne indirildi. Çoğu kişi, bu tatil günleri için planlar yapmış olsa da, son hava durumu tahminleri bu durumu değiştirebilir.

Son açıklamalara göre, Türkiye'nin %60'lık kısmının bayram süresince yağışlı bir hava ile karşılaşması bekleniyor.