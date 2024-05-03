TÜVTÜRK, araç muayene sürelerinde önemli bir değişiklik yaparak, araç sahiplerine nefes aldırdı. Ülkemizde kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunuyor ve bu araçların belirli periyotlarla muayene edilmesi gerekiyor. Ancak, yeni uygulama ile artık bu süre daha esnek.

Önceden, muayene istasyonlarında egzoz emisyon ölçümü gibi işlemler için uzun zaman harcanıyordu. Ancak TÜVTÜRK, bu süreci hızlandırmak adına yetkili servislere bazı işlemleri devretti. Bu sayede araç sahipleri için muayene süreci daha hızlı ve kolay hale geldi.

TÜVTÜRK, bu yenilikçi yaklaşımını daha da ileri taşıyarak mobil muayene istasyonlarını hizmete soktu. Türkiye'nin 77 şehrinde faaliyete geçen bu istasyonlar, muayene işlemlerini daha erişilebilir hale getiriyor. Bu sayede, araç sahipleri istedikleri yerde ve zamanda muayenelerini yaptırabilecekler.

Mobil muayene istasyonlarında, binek otomobillerden traktörlere, motosikletlerden bazı büyük araçlara kadar geniş bir yelpazede muayene hizmeti sunuluyor. Ancak, bazı büyük araçların muayeneleri sabit istasyonlarda gerçekleştiriliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece belirli sabit veya yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılmaktadır.

TÜVTÜRK, mobil muayene istasyonlarının sayısını 2024 yılı sonuna kadar artırarak, daha fazla araç sahibine hızlı ve pratik bir muayene deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu yenilikçi adımlarla TÜVTÜRK, araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.