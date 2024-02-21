Genellikle ikinci el araçlar için elzem olduğu düşünülen ekspertiz raporu, sıfır araç alırken de çok kritik öneme sahip. Detaylar haberimizde…

İkinci el araçlarda olduğu gibi, sıfır araç alırken de ekspertiz raporunun önemine vurgu yapılıyor. Özellikle son dönemde bayilerden alınan sıfır araçlarda yaşanan sorunlar, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde ele alındı.

Son zamanlarda birçok vatandaş, bayilerden sıfır araç aldıktan sonra beklenmedik sorunlarla karşılaştı. Araçların bayiden sıfır kilometre olarak alınmasına rağmen, bazılarında boyalı parçalar, iç aksamda pas, hatalı montaj gibi kusurlar tespit edildi.

Uzmanlar, bu gibi durumlarla karşılaşan araç sahiplerine çeşitli önerilerde bulundu. Özellikle yurt dışından getirilen ya da bayilerde sunulması için getirilen araçlarda nakil esnasında meydana gelen hasarların sıkça yaşandığına dikkat çekildi. Bu nedenle, sıfır araç alınsa bile uzman bir ekspertizden geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Hukukçular ise, kusurlu üretilen veya kusuru gizlenmiş sıfır bir araç alan vatandaşların haklarını madde madde açıkladı. Tüketicinin, aracın teslim alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde kısır bir durum tespit etmesi durumunda çeşitli hukuki haklara sahip olduğu belirtildi. Bu haklar arasında sözleşmeden dönme, satış bedelinde indirim, ücretsiz onarım veya malın değişimi gibi seçenekler bulunuyor.

Sıfır araç alımında dikkatli olmanın ve olası sorunları önceden tespit etmenin, tüketicilere büyük avantaj sağlayabileceği vurgulandı.