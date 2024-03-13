Jandarma Genel Komutanlığı Tarım aleti dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyardı.

Yozgatlı vatandaşları da yakından ilgilendiren uyarıda, Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online platformlarda (Facebook Marketplace, Letgo, Sahibinden ve benzeri) tarım aleti satışları için paylaşımlar yapıldığı vurgusu yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada tarım aleti satışı yapan kişilerin güvenilirliğini ve maksadını tahmin edemezsiniz. Alışveriş için pazarlık yaptığınız kişiler dolandırıcı olabilir. Dolandırıcılar zaaflarınızdan yararlanır ve ihtiyacınız olan tarım aletlerini ucuza sattıklarını beyan ederler. Satın almadan önce iyice araştırarak emeğinizin çalınmasından korunun. Dolandırılmanız halinde kolluk kuvvetlerine müracaat edin. Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online platformlarda (Facebook Marketplace, Letgo, Sahibinden vb) tarım aleti satışları için paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür paylaşımların güvenirliğinin teyidi zordur. Dolandırıcılar; çiftçilerimizin ilgilisini çekmek için sattıklarını iddia ettikleri traktör, römork vb. tarım aletlerinin bedellerini olduğundan düşük göstererek, sizleri dolandırma düşüncesindedirler. E-ticaret sitelerindeki profil ismi ve iletişim bilgilerinin genellikle başka kişilere ait olabileceği unutulmamalıdır. İlana verdikleri traktör, pulluk, patpat motoru, vb tarım aletlerinin fotoğrafları başka kişilere ait olabilir. Sizlerin, tuzaklarına düşmesini beklerler ve inanmanız için farklı taktik ve yöntemler kullanarak güven sağlamaya çalışırlar. Sizle arasındaki güveni sağlayarak tarım aleti için kapora talep ederler ve kapora dolandırıcılara ulaştıktan sonra bir daha iletişim kuramayabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.