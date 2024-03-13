Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda yürütülen etkinlikler devam ediyor.

ÇEDES projesi kapsamında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Gençlik Merkezi yetkilileri ve gönüllüleri Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte Yozgat Alpaslan Türkeş Huzurevi’ni ve Yozgat Şehitliği’ni ziyaret etti.

ÇEDES NEDİR?

ÇEDES, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesinin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projenin amacı, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin, çevreye ve değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında, öğrencilere çevre bilinci, milli ve manevi değerler, ahlaki ve insani değerler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi konularda eğitimler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilere sosyal sorumluluk projelerine katılmaları ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları teşvik edilmektedir.