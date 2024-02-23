Ünlü banka kampanyasını duyurdu. Bunu yapanlara o işlemler 1 yıl boyunca ücretsiz olacak.

Ünlü bir banka, çektiği özgün kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan İş Bankası, müşteri çekme stratejisi kapsamında öne çıkan bir kampanyayı duyurdu.

Bankalar arasındaki rekabet, müşterilere daha avantajlı ve yenilikçi teklifler sunmaya yönlendiriyor.

İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanya ile müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor.

İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile İş Bankası müşterileri, bir yıl boyunca EFT/Havale işlemlerinden ücretsiz olarak faydalanma imkanına sahip olacaklar.

Kampanya detaylarına göre, İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşteriler, belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak EFT/Havale işlemleri yapabilecekler.

Kampanya kapsamında tek seferde en fazla 211 bin 100 işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek. Mesai dışı FAST işlemleri istisna kapsamında değilken, tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri kampanya dışında tutulacak.

Kampanyadan yararlanmak için, İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olma işlemi gerçekleştiren kullanıcılar, bu avantajlardan 7 iş günü içinde faydalanabilecekler.

İş Bankası'nın bu özgün kampanyası, müşterilere cazip fırsatlar sunarak rekabetin sürdüğü bankacılık sektöründe dikkat çekiyor.