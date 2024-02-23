İçişleri Bakanlığı, Yozgat'ta da ehliyet sınavları için harekete geçti. Yeni ehliyet alacak kişiler artık sınavlarda yeni uygulamayla karşılaşacak. Peki, bu değişiklik ne olacak? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, ehliyet sınavlarında meydana gelen usulsüzlükleri önlemek amacıyla yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ehliyet almak isteyen adayların sınavlarda "Joker" olarak bilinen, başkasını sınava sokma yöntemine karşı mücadele eden Bakanlık, bu sorunu çözmek için yeni bir düzenleme getiriyor.

Bakanlık, sınavlarda daha önce ortaya çıkan "Joker" uygulamasını engellemek ve sınavlara güvenilirliği artırmak için yazılı sınavlarda 'parmak izi doğrulama sistemini' hayata geçirecek. Bu sayede, sınavlara para karşılığı giren kişilerin yerine başka birisinin girmesini önlemeyi hedefliyor.

Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyon Başkanı Nusret Türker, CnnTürk'e yaptığı açıklamada, bu yeni sistemin yazılı sınavlarda daha fazla güvenlik sağlayacağını belirtti. Türker, "Bu sınavda 50 soru soruluyor, adayın 45 dakika içinde cevaplaması isteniyor. Dolayısıyla 70 alan geçiyor. Okuma yazması olmayanlar, yazılı sınavı geçemeyecek durumda olanlar bu tür yollara başvuruyor" dedi.

Türker, parmak izi alımının nüfus cüzdanıyla birlikte gerçekleştirileceğini ve yeni bir cihaz kullanılarak bu bilgilerin karşılaştırılacağını belirtti. Eğer parmak izi eşleşirse, adayın sınava girişi uygun olacak. Bu uygulama ile sınavlardaki usulsüzlüklerin önüne geçilmesi ve ehliyet almak isteyenlerin daha güvenli bir şekilde sınavlara girmeleri hedefleniyor.